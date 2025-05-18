Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хлестко и с долей иронии прокомментировала уверения властей Румынии о якобы вмешательства России в президентские выборы.
Как напомнила дипломат, МИД Румынии заявил, что во втором туре президентских выборов были обнаружены признаки «российского вмешательства».
«Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть», — написала она в соцсети.
Захарова продолжила, что в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами, посоветовала она.
Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2024 года конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов президента республики, в котором победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску из-за якобы некого российского вмешательства.
Позже группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики. Так, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании Джорджеску.