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В такое можно только вляпаться: Захарова о якобы вмешательстве России в выборы президента Румынии

Захарова прокомментировала слова о якобы вмешательстве РФ в выборы главы Румынии.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хлестко и с долей иронии прокомментировала уверения властей Румынии о якобы вмешательства России в президентские выборы.

Как напомнила дипломат, МИД Румынии заявил, что во втором туре президентских выборов были обнаружены признаки «российского вмешательства».

«Во-первых, я бы попросила ЭТО выборами не называть», — написала она в соцсети.

Захарова продолжила, что в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами, посоветовала она.

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря 2024 года конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура выборов президента республики, в котором победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску из-за якобы некого российского вмешательства.

Позже группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики. Так, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании Джорджеску.