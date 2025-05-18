В Совфеде раскрыли планы Европы на разговор Трампа и Путина

«Ястребы войны из Европы уже слетелись, хотят успеть переговорить с Трампом пораньше с утра, чтобы на него надавить. Чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он добавил, что некоторые силы в Европе пытаются помешать установлению мира на Украине.