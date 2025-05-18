Во Франции опровергли обвинения Павла Дурова во вмешательстве в румынские выборы

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в своём канале, что отказался ограничивать активность румынских консерваторов в преддверии голосования. По его словам, подобный запрос поступил от представителей одного из европейских государств. Предположения о связи этого инцидента с Францией возникли из-за использования бизнесменом эмодзи в виде багета.