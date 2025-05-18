Келлог: первый пункт плана Трампа по Украине предполагает прекращение огня

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог сообщил в соцсетях, что первый пункт плана США по Украине — всеобъемлющее прекращение огня.
Он отметил, что остановка боевых действий должна немедленно прекратить кровопролитие.
«В Стамбуле госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что Соединенные Штаты представили “сильный план мира”. По результатам встреч в Лондоне была подготовлена всеобъемлющая программа из 22-х пунктов, которая служит базой для мирного урегулирования», — добавил Келлог.
Ранее Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение европейских сил к западу от Днепра. Речь идет о британцах, французах, немцах и поляках, заявил спецпосланник президента США.