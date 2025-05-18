Келлог: первый пункт плана Трампа по Украине предполагает прекращение огня

«В Стамбуле госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что Соединенные Штаты представили “сильный план мира”. По результатам встреч в Лондоне была подготовлена всеобъемлющая программа из 22-х пунктов, которая служит базой для мирного урегулирования», — добавил Келлог.