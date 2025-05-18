Guardian: без помощи США конфликт на Украине продлится несколько лет

Чиновники полагают, что процесс переговоров в каком-то виде будет продолжаться, но до сих пор позиции Киева и Москвы очень далеки по ряду ключевых вопросов. В частности, это касается вопросов о независимости и суверенитете и об экономических связях с Западной Европой.