Украинский конфликт может длиться еще несколько лет, если Соединенные Штаты не помогут изменить баланс сил в пользу Киева, пишет The Guardian, ссылаясь на чиновников на Украине.
«Россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс», — один из источников.
Он отметил, что при отсутствии поддержки Вашингтона спустя годы баланс будет смещен в сторону России, а Украина продолжить жить, заплатив при этом огромную цену.
Чиновники полагают, что процесс переговоров в каком-то виде будет продолжаться, но до сих пор позиции Киева и Москвы очень далеки по ряду ключевых вопросов. В частности, это касается вопросов о независимости и суверенитете и об экономических связях с Западной Европой.
«Нейтралитет — это вопрос формулировок. Но мы не можем согласиться на разрыв связей с Западом», — сказал другой украинский чиновник.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором содержатся инициативы по взаимодействию в военно-промышленной сфере.