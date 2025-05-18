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Guardian: без помощи США конфликт на Украине продлится несколько лет

​Украинский чиновник заявил, что Киев не может согласиться на разрыв связей с Западом.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт может длиться еще несколько лет, если Соединенные Штаты не помогут изменить баланс сил в пользу Киева, пишет The Guardian, ссылаясь на чиновников на Украине.

«Россияне не могут нас уничтожить, а мы не можем освободить территорию. Без США невозможно изменить баланс», — один из источников.

Он отметил, что при отсутствии поддержки Вашингтона спустя годы баланс будет смещен в сторону России, а Украина продолжить жить, заплатив при этом огромную цену.

Чиновники полагают, что процесс переговоров в каком-то виде будет продолжаться, но до сих пор позиции Киева и Москвы очень далеки по ряду ключевых вопросов. В частности, это касается вопросов о независимости и суверенитете и об экономических связях с Западной Европой.

«Нейтралитет — это вопрос формулировок. Но мы не можем согласиться на разрыв связей с Западом», — сказал другой украинский чиновник.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором содержатся инициативы по взаимодействию в военно-промышленной сфере.