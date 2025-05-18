Израиль добыл в Сирии секретные документы о своем разведчике Эли Коэне

Эли Коэн работал на израильскую разведку в 1961—1965 годах, сообщая важную информацию о представителях сирийского руководства, обороне, вооружениях. В 1965 году он был разоблачен сирийскими спецслужбами и казнен. Информацию об обстоятельствах его разоблачения и задержания «Моссад» раскрыл только в декабре 2022 года. Местонахождение тела Коэна до сих пор «Моссадом» не установлено.