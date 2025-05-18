Российский журналист погиб в зоне СВО

Телеведущий якутской Национальной вещательной компании «Саха» Алексей Семенов погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба телерадиокомпании.
Семенов добровольцем отправился на фронт, где проходил службу под позывным НВК. До участия в СВО он работал ведущим информационных программ на региональном телевидении.
«Наши глубочайшие соболезнования его близким, родственникам и друзьям», — говорится в официальном заявлении телерадиокомпании.
Гибель журналиста-добровольца стала очередной потерей для медиасообщества России.
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