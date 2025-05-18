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CNN: ХАМАС готов освободить до девяти заложников в обмен на прекращение огня

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово освободить до девяти удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на два месяца прекращения огня в анклаве, сообщает телекомпания CNN.

Источник: AP 2024

По ее сведениям, представитель ХАМАС заявил, что движение согласно освободить от семи до девяти заложников в обмен на установление режима прекращения огня на 60 дней и освобождение Израилем 300 удерживаемых под стражей палестинцев.

В субботу министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что делегация ХАМАС вернулась за стол переговоров в Дохе для продолжения обсуждения соглашения об освобождении заложников в секторе Газа после того, как Израиль начал первую фазу военной операции «Колесницы Гидеона» в палестинском анклаве.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.