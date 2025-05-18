МИД Франции категорически отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Как писал сайт KP.RU, вечером 18 мая Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед сегодняшним вторым туром выборов президента в этой республике. Глава мессенджера подчеркнул, что категорически отказался от этого.