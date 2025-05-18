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МИД Франции категорически отверг обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Франция призывает всех проявить уважение к румынской демократии.

Источник: Комсомольская правда

МИД Франции в соцсети Х выступил с опровержением информации о вмешательстве Парижа в выборы президента в Румынии.

«В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии», — говорится в публикации.

Отмечалось, что Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии.

Кроме того, к сообщению прикреплен скриншот поста основателя Telegram Павла Дурова, на котором красными буквами написали слово «фейк».

При этом ведомство утверждает, что румынские власти «суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года» после вмешательства субъектов, якобы связанных с Россией.

В этой ситуации стоит отметить, что Париж крайне быстро и нервно отреагировал на публикацию владельца Telegram, хотя Дуров не называл конкретную страну Западной Европы, а лишь намекнул, поставив эмодзи багет.

Как писал сайт KP.RU, вечером 18 мая Павел Дуров заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед сегодняшним вторым туром выборов президента в этой республике. Глава мессенджера подчеркнул, что категорически отказался от этого.

Однако власти Румынии через свой МИД продолжают утверждать, что якобы зафиксированы признаки некого «российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента страны.

При этом ранее группа независимых румынских журналистов провела расследование и выяснила, что Россия не вмешивалась в выборы президента республики, которые были отменены 6 декабря 2024 года, когда победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Таким образом, были опровергнуты заявления либеральных политиков Запада о якобы «оплаченной Кремлем» предвыборной кампании этого политика.