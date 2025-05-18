Разговоры об Украине, Черном море и налаживании отношений — сколько раз созванивались Путин и Трамп

Первый: 7 июля 2017 года — на полях саммита G20 в Гамбурге, это произошло после почти трехчасового разговора по телефону;Второй: 10 ноября 2017 года — краткие контакты «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге;Третий: 16 июля 2018 года — первая и единственная полноформатная встреча в Хельсинки, их переговоры за закрытыми дверьми длились более двух часов. Путин позже заявил, что лидеры остались довольны встречей и хорошо поговорили друг с другом;Четвертый: 11 ноября 2018 года — на мероприятии в связи с окончанием Первой мировой войны в Париже, стороны планировали длительный разговор, однако данное намерение не осуществилось;Пятый: 1 декабря 2018 года — саммит G20 в Буэнос-Айресе, Трамп в последний момент отметил полномасштабную встречу, но лидеры переговорили во время ужина;Шестой и последний: 28 июня 2019 года — на полях саммита G20 в Осаке, встреча длилась более часа, стороны договорились о дальнейшем налаживании отношений, Путин пригласил коллегу на празднование 75-летия Победы в Москву — Трамп позитивно отреагировал на приглашение, но в итоге не приехал.