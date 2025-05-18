«Отмывайтесь сами!»: Захарова призвала Румынию не обвинять РФ в фарсе с выборами президента

Напомним, в первом туре выборов в Румынии 4 мая лидерами стали Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын», получивший 41% голосов, и Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, за которого проголосовал 21% избирателей. 18 мая в стране стартовал второй тур выборов. В румынском МИД заявили о «признаках вмешательства России» в избирательный процесс. К слову, в конце 2024 года в Румынии уже проходили выборы главы государства. Победу в них одержал Кэлин Джорджеску, выступавший против помощи Киеву и за налаживание отношений с Россией. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал итоги голосования, найдя «серьёзные нарушения». А затем ЦИК страны отклонил новую заявку Джорджеску на участие в качестве кандидата на перевыборах в мае этого года.