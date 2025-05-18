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WP: в Киеве опасаются, что Трамп и Путин поставят его перед фактом

Трамп ранее заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с президентом России.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский с помощниками хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата.

«Зеленский с помощниками хотят убедиться, что Путин и Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять», — отмечается в статье.

Трамп ранее заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с президентом России.