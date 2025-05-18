WP: в Киеве опасаются, что Трамп и Путин поставят его перед фактом

Владимир Зеленский с помощниками хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата.