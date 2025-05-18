Украина хочет сорвать переговорный процесс.
Украинская сторона сознательно затягивала переговоры с Россией в Стамбуле, чтобы обвинить Москву в срыве мирного процесса и продолжить боевые действия. Об этом сообщил политолог Игорь Рублев.
«У них задача переговоры сорвать, но сделать это так, чтобы обвинили нас. То есть им выгодно продолжение войны», — сказал Рублев в беседе с радио Sputnik. Так, Киев старается обеспечить себе источник дохода и возможность продолжать существовать, поскольку завершение военных действий ставит под вопрос не только их финансовое положение, но и физическую безопасность.
По словам политолога, продолжение конфликта необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе его офиса Андрею Ермаку и остальной киевской верхушке. Рублев также пояснил, что в Киеве рассчитывали на прямые переговоры между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. При этом, по мнению эксперта, план состоял в том, чтобы сорвать встречу, после чего представить российскую сторону в негативном свете и обвинить ее в провале переговоров.
В Стамбуле 16 мая состоялись первые за последние три года прямые переговоры между представителями России и Украины. Встреча прошла во дворце Долмабахче — на той же площадке, где стороны уже проводили переговоры в марте 2022 года. Переговорный процесс длился около двух часов. В ходе диалога стороны договорились осуществить обмен военнопленными, а также обменяться предложениями, касающимися прекращения огня.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией в любом возможном формате, а также поблагодарил Ватикан за предложение выступить посредником для проведения диалога. Об этом глава украинского государства сообщил после встречи с Папой Римским Львом XIV.