Политолог раскрыл, как Украина пытается сорвать переговоры с Россией

«У них задача переговоры сорвать, но сделать это так, чтобы обвинили нас. То есть им выгодно продолжение войны», — сказал Рублев в беседе с радио Sputnik. Так, Киев старается обеспечить себе источник дохода и возможность продолжать существовать, поскольку завершение военных действий ставит под вопрос не только их финансовое положение, но и физическую безопасность.