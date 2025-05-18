Премьер Словакии Фицо заявил, что готов приехать в Россию на 90-летие Победы

Напомним, 9 мая 2025 года словацкий глава правительства уже присутствовал на параде на Красной площади, а также провёл переговоры с руководителями России, Китая, Вьетнама и Бразилии. По итогам визита Фицо охарактеризовал свою поездку как исключительно продуктивную. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, высоко оценил присутствие гостя на празднике, учитывая сложности с организацией поездки.