Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность участвовать в московских торжествах по случаю Дня Победы через 10 лет при условии получения официального приглашения.
Соответствующее заявление он сделал в ходе эфира аналитической программы «В политике» на телеканале ТА-3, о чём сообщает «ТАСС». «Поехал бы в Москву, и если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», — цитирует Фицо агентство.
Напомним, 9 мая 2025 года словацкий глава правительства уже присутствовал на параде на Красной площади, а также провёл переговоры с руководителями России, Китая, Вьетнама и Бразилии. По итогам визита Фицо охарактеризовал свою поездку как исключительно продуктивную. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, высоко оценил присутствие гостя на празднике, учитывая сложности с организацией поездки.
Визит словацкого премьера вызвал критику со стороны верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. В ответ Фицо заявил о намерении напомнить дипломату, что она не обладает полномочиями диктовать действия руководителю независимого государства.
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве собрались лидеры КНР, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
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