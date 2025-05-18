Украина стала яблоком раздора между Макроном и Мелони, узнали СМИ

В материале говорится, что 17 мая прошла встреча между Мерцем и Мелони. По информации источников, переговоры были направлены на снижение градуса напряжённости и восстановление рабочих отношений между государствами.
Разногласия возникли из-за дипломатического упущения: Мелони не была привлечена к регулярным консультациям между лидерами ЕС и Белым домом по украинскому кризису. Это произошло после её заявления о том, что она не участвовала ни в переговорах с Владимиром Зеленским, ни в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где, по некоторым данным, обсуждался вопрос об отказе от отправки американских войск на Украину.
Французский лидер Эмманюэль Макрон резко отреагировал на заявление Мелони, обвинив её в распространении ложной информации. По его утверждению, вопрос о развёртывании западных войск на территории Украины не поднимался в ходе переговоров.
На этом фоне Германия оказалась в роли посредника, стремящегося предотвратить углубление разногласий внутри европейского сообщества перед важными внешнеполитическими решениями.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность направления военных контингентов стран НАТО или ЕС на Украину. После двусторонних переговоров с Джорджей Мелони он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждается в политических кругах.