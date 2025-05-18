Украина стала яблоком раздора между Макроном и Мелони, узнали СМИ

Разногласия возникли из-за дипломатического упущения: Мелони не была привлечена к регулярным консультациям между лидерами ЕС и Белым домом по украинскому кризису. Это произошло после её заявления о том, что она не участвовала ни в переговорах с Владимиром Зеленским, ни в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где, по некоторым данным, обсуждался вопрос об отказе от отправки американских войск на Украину.