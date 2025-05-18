МИД Эстонии обвинил Россию в задержании танкера Green Admire в Балтийском море

Как писал сайт KP.RU, вечером 14 мая в Финском заливе эстонские военные пытались захватить танкер Jaguar, который под флагом Габона шел в российский Приморск. Видео попытки захвата попало в Сеть. Один из членов команды по-русски говорит, что судно встречают, с вертолетами. Требуют бросить якорь. Капитана танкера вынуждали сменить курс. Мимо пролетал МиГ-29 ВВС Польши, а к судну приближался эстонский патрульный катер «Raiu». В какой-то момент в небе появился Су-35 ВКС России, после этого все морские и воздушные суда, мешавшие танкеру следовать в порт, удалились.