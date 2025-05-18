МИД Эстонии обвинил Россию в задержании танкера Green Admire в Балтийском море

В Балтийском море Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, который вышел из порта Силламяэ и шедшего курсом на Роттердам. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
Он уточнил, что судно перевозит сланцевое масло, зарегистрировано в Либерии, а принадлежит греческой компании Aegean Shipping. По его словам, танкер прошел через российские территориальные воды, что было сделано из соображений безопасности мореплавания. Этот маршрут согласован между Россией, Эстонией и Финляндией, утверждает чиновник. На данный момент танкер стоит на якоре у российского острова Гогланд.
При этом каких-либо официальных комментариев со стороны России не поступало.
Как писал сайт KP.RU, вечером 14 мая в Финском заливе эстонские военные пытались захватить танкер Jaguar, который под флагом Габона шел в российский Приморск. Видео попытки захвата попало в Сеть. Один из членов команды по-русски говорит, что судно встречают, с вертолетами. Требуют бросить якорь. Капитана танкера вынуждали сменить курс. Мимо пролетал МиГ-29 ВВС Польши, а к судну приближался эстонский патрульный катер «Raiu». В какой-то момент в небе появился Су-35 ВКС России, после этого все морские и воздушные суда, мешавшие танкеру следовать в порт, удалились.
11 апреля в Эстонии заявили, что задержали российский танкер Kiwala вблизи острова Аэгна в заливе Мууга для проверки документов и юридического статуса судна. В эстонской полиции утверждали, что якобы судно находилось под санкциями и не имело права находиться вблизи территориальных вод республики.