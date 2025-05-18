Захарова ответила на обвинения Румынии во вмешательстве РФ в выборы

Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион ранее сообщил о 1,7 млн фиктивных избирателей в списках, включая умерших граждан. Кроме того, он обвинил власти в организации подвоза граждан Молдавии для голосования, а своего оппонента — действующего президента Клауса Йоханниса — в нарушении предвыборной тишины.