Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление румынского внешнеполитического ведомства о якобы российском вмешательстве во второй тур президентских выборов в стране. В своем телеграм-канале она назвала прошедшее голосование скандальным и посоветовала Бухаресту «отмываться», а не искать внешних виновников.
«Не называйте это выборами. В такое невозможно вмешаться, только вляпаться», — написала Захарова, намекая на многочисленные нарушения в ходе избирательного процесса.
Ранее представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил о признаках «российского вмешательства», ссылаясь на массовый постинг фейковых новостей в телеграмм, которые, по его словам, могли повлиять на ход голосования. Однако Захарова отвергла эти обвинения, подчеркнув внутренние проблемы румынской избирательной системы.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион ранее сообщил о 1,7 млн фиктивных избирателей в списках, включая умерших граждан. Кроме того, он обвинил власти в организации подвоза граждан Молдавии для голосования, а своего оппонента — действующего президента Клауса Йоханниса — в нарушении предвыборной тишины.
На этом фоне заявления румынского МИД выглядят попыткой переключить внимание с внутренних проблем на «российскую угрозу», что уже не раз использовалось различными странами в предвыборных целях.