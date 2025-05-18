«Не сможет принять»: В США раскрыли главный страх Зеленского перед Трампом и Путиным

Напомним, 19 мая должен состояться телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Накануне беседы политиков Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Ватикане, куда они съехались для участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. По данным агентства AFP, одной из тем их обсуждения стал именно предстоящий разговор Путина и Трампа.