Первые данные экзитполов отдают лидерство мэру Бухареста на выборах в Румынии

Все еще может поменяться из-за беспрецедентного количества голосов диаспоры, которые не учитывались в этих прогнозах и, следовательно, все еще могут решить исход гонки, отмечает Euronews. «Динамика голосования последних часов все еще может повлиять на эти прогнозы, подготавливая почву для драматичной ночи выборов, которую большинство румын считают самым важным голосованием в своей посткоммунистической истории», — отмечается в материале.