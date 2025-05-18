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Пока в Стамбуле шли переговоры, министр обороны РФ был в Минске. Для чего он приезжал в Беларусь?

«Наши отношения с Беларусью незыблемы и находятся вне времени. Это не просто наш ближайший союзник — у нас единое оборонное пространство. И в условиях сложнейшей обстановки его необходимо укреплять. Поэтому я здесь», — пояснил Андрей Белоусов.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны России Андрей Белоусов в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, почему приехал в Беларусь как раз в разгар переговоров России и Украины, сообщает БЕЛТА.

Несмотря на то что в Стамбуле проходили переговоры российской и украинской делегаций, министр обороны РФ находился с визитом в Беларуси. «Наши отношения с Беларусью незыблемы и находятся вне времени. Это не просто наш ближайший союзник — у нас единое оборонное пространство. И в условиях сложнейшей обстановки его необходимо укреплять. Поэтому я здесь», — пояснил Андрей Белоусов. -0-