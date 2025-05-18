Пока в Стамбуле шли переговоры, министр обороны РФ был в Минске. Для чего он приезжал в Беларусь?

Несмотря на то что в Стамбуле проходили переговоры российской и украинской делегаций, министр обороны РФ находился с визитом в Беларуси. «Наши отношения с Беларусью незыблемы и находятся вне времени. Это не просто наш ближайший союзник — у нас единое оборонное пространство. И в условиях сложнейшей обстановки его необходимо укреплять. Поэтому я здесь», — пояснил Андрей Белоусов. -0-