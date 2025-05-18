Конфликт в Украине закончится или захлестнет всю Европу? Вот что об этом думают в Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине закончится или захлестнет всю Европу? И как Беларусь реагирует на дальнейшую милитаризацию Украины? Ответы на эти вопросы показали в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
По мнению государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, исход переговоров будет зависеть не от украинцев, а от подсказок со стороны европейских лидеров. «Самостоятельно Украина сегодня ничего не решает. Я думаю, американцы (подскажут. — Прим. БЕЛТА) через европейских товарищей. Все-таки Европа должна тоже оценить ситуацию и масштаб. Потому что конфликт в Украине — это костер, который может захлестнуть всю Европу. Но шанс должен быть, и мы все надеемся на мир», — сказал Александр Вольфович.
По мнению госсекретаря Совбеза, в Европе к власти пришли люди, у которых нет понимания, к чему на самом деле может привести эскалация конфликта. Но надежда на прагматизм и здравый смысл остается, добавил он.
На неделе стало известно, что ЕС выделит Киеву из замороженных активов России почти 2 млрд евро на боеприпасы, ракеты и беспилотники. У министра обороны Беларуси Виктора Хренина спросили, как он относится к такой новости.
«Президент в своем выступлении сказал: укреплять обороноспособность и боеготовность наших Вооруженных Сил. Вот так мы и будем реагировать, — подчеркнул Виктор Хренин. — Мы не собираемся ввязываться в гонку вооружений и будем исходить из необходимости того вооружения, которое сейчас востребовано на поле боя. Принцип необходимой достаточности будет четко соблюдаться».-0-