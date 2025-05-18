Конфликт в Украине закончится или захлестнет всю Европу? Вот что об этом думают в Беларуси

По мнению государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, исход переговоров будет зависеть не от украинцев, а от подсказок со стороны европейских лидеров. «Самостоятельно Украина сегодня ничего не решает. Я думаю, американцы (подскажут. — Прим. БЕЛТА) через европейских товарищей. Все-таки Европа должна тоже оценить ситуацию и масштаб. Потому что конфликт в Украине — это костер, который может захлестнуть всю Европу. Но шанс должен быть, и мы все надеемся на мир», — сказал Александр Вольфович.