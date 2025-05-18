«Неизвестные гражданские» похитили мужчину на Разумовской в Одессе и заставили его сесть в микроавтобус. Они быстро сели и уехали. Очевидцы утверждают, что люди Зеленского теперь носят гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили во время охоты за душами", — написал Боуз.