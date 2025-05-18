Келлог озвучил первый из 22 пунктов плана Трампа по конфликту на Украине

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. По их итогам Владимир Мединский, занимающий пост помощника президента России и возглавляющий российскую переговорную группу, объявил о достижении договорённостей по обмену военнопленными в соотношении «тысяча на тысячу». Он также отметил, что стороны договорились разработать и представить взаимные предложения по возможному прекращению боевых действий. Дата и место второго раунда переговоров пока не назначены. Тем временем 19 мая состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.