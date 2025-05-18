В Минфине США сочли прежние антироссийские меры недостаточными

«Соединённые Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнёрами, но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена», — сказал он.
Однако глава Минфина Штатов отказался уточнить возможные сроки новых мер. По его словам, он не намерен ограничивать свободу манёвра американского лидера Дональда Трампа на переговорах с Россией по вопросу конфликта на Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном введении новых санкций против России. Меры могут вступить в силу, если не будет прогресса в мирном урегулировании украинского конфликта, уточнил он.