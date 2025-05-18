Захарова ответила на обвинения о якобы вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично ответила на обвинения МИД Румынии о якобы обнаруженных признаках вмешательства РФ в выборы президента страны.
В своем Telegram-канале она процитировала заявление румынского внешнеполитического ведомства: «Во втором туре президентских выборов были обнаружены признаки российского вмешательства».
В комментарии она, во-первых, попросила происходящее в Румынии «выборами не называть».
«Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!» — написала Захарова.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что одна из европейских стран потребовала ввести цензуру в мессенджере в Румынии, где проходит голосование на выборах главы страны.
Напомним, 18 мая в Румынии проходит голосование во втором туре выборов президента. В них принимают участие лидер правого «Альянса за объединение румын» Джеордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан.
По данным экзитпола сразу после закрытия избирательных участков в 21.00 (по местному времени, совпадает с мск), проевропейский кандидат Никушор Дан набирает 54,1% голосов, Джордже Симион — 45,9% голосов.