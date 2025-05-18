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Экзитпол: Дан набрал 54,1% голосов во втором туре выборов президента Румынии

Действующий мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии. Он набрал 54,1% голосов, сообщает Центр городской и региональной социологии (CURS).

Источник: Life.ru

Джордже Симион, лидер националистического Альянса за объединение румын, получает 45,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Явка избирателей составила 64,39%.

«Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии… Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти», — заявил Никушор Дан после публикации результатов экзитполов.

Симион, в свою очередь, не признал поражения и заявил о своей победе. Официальные результаты выборов будут объявлены в понедельник после подсчёта всех голосов.

«Ясно, что мы победители этих выборов. Мы требуем победу от имени румынского народа», — сказал лидер националистического Альянса за объединение румын.

Ранее сообщалось, что после подсчёта 4,3% голосов во втором туре лидировал Джордже Симион с 52,86%. Сам Симион также заявлял о своей победе, несмотря на данные экзитполов, показывающие лидерство Никушора Дана. В Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.