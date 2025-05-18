Экзитпол: Дан набрал 54,1% голосов во втором туре выборов президента Румынии

Ранее сообщалось, что после подсчёта 4,3% голосов во втором туре лидировал Джордже Симион с 52,86%. Сам Симион также заявлял о своей победе, несмотря на данные экзитполов, показывающие лидерство Никушора Дана. В Румынии уже поспешили заявить о «признаках вмешательства России» в президентские выборы.