Данные ЦИК: мэр Бухареста выходит на первое место на выборах президента Румынии после подсчета 61,43% голосов

Тем временем Симион объявил себя победителем на собрании своей партии. «Сегодня вечером рождается новая эра. Настало время для эпохи, в которой Румыния станет демократической, христианской и богатой. Мы — явные победители этих выборов. Мы заявляем о победе от имени румынского народа. Это победа униженного румынского народа», — заявил Симион.