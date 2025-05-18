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Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 90 процентов бюллетеней

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре выборов президента Румынии с 53,68% голосов, у главы оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона — 46,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 90% голосов.

Источник: AP 2024

В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).

После обработки 90% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,68% голосов, у Симиона — 46,32%.

Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.