В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
После обработки 90% голосов данные ЦИК свидетельствуют о том, что Дан набирает 53,68% голосов, у Симиона — 46,32%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.