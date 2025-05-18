Захарова обвинила канцлера ФРГ в попытке скрыть поставки ракет Taurus Украине

«Казалось бы, вот оно подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине, к получению места за столом не только с ложечками для сахара и салфетками, но и предназначенного для серьезных переговоров», — написала Захарова в Telegram-канале.