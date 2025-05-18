Страна ЕС выделит €1 млрд помощи Украине в 2025 году

На текущей неделе командование Воздушных сил ВСУ сообщило о потере ещё одного F-16. В ночь на 16 мая на борту возникла техническая неисправность, связь с пилотом прервалась, и он воспользовался системой катапультирования. Первый самолёт этого типа разбился прошлым летом, второй был уничтожен российскими войсками в апреле.