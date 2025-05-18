Страна ЕС выделит €1 млрд помощи Украине в 2025 году

Министр обороны Бельгии Тео Франкен озвучил детали пакета военной помощи Украине объёмом €1 млрд, среди прочего включающего 20 модернизированных систем ПВО Cerber, информирует издание Tijd.
В перечне поставок значатся танк Leopard с обновлённой орудийной башней, свыше 16 тыс. единиц стрелкового вооружения, около ста бронированных машин скорой помощи и грузовиков Unimog, пять морских беспилотников, БПЛА, защитные шлемы, медоборудование, компактные детекторы для обнаружения дронов, приборы ночного видения, а также костюмы химзащиты.
О планах Бельгии направить Украине €1 млрд в рамках помощи в 2025 году ранее, в апреле, заявлял премьер-министр Барт де Вевер на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, как сообщало «Суспільне». 16 мая правительство окончательно утвердило пакет поддержки, уточняет источник.
В рамках долгосрочных планов страна вкладывает средства в подготовку украинских специалистов для обслуживания американских истребителей F-16. Кроме того, Брюссель содействует запуску на Украине совместного с местными предприятиями производства 70-мм ракет.
Поставки F-16 начались летом 2024 года. В марте Зеленский подтвердил прибытие очередной партии самолётов. Всего Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия планируют передать Киеву 79 истребителей. США одобрили контракт на $310,5 млн для их технического обслуживания.
На текущей неделе командование Воздушных сил ВСУ сообщило о потере ещё одного F-16. В ночь на 16 мая на борту возникла техническая неисправность, связь с пилотом прервалась, и он воспользовался системой катапультирования. Первый самолёт этого типа разбился прошлым летом, второй был уничтожен российскими войсками в апреле.
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