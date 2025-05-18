В Польше завершилось голосование на выборах президента

Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня — всё зависит от скорости обработки бюллетеней. В нынешней кампании зарегистрированы 13 претендентов на пост главы государства. Поскольку ни один из них не получил абсолютного большинства голосов, решение о новом президенте будет принято во втором туре, который состоится 1 июня.