В Польше завершилось голосование на выборах президента

Окончательные итоги будут обнародованы либо поздно вечером 19 мая, либо утром следующего дня — всё зависит от скорости обработки бюллетеней. В нынешней кампании зарегистрированы 13 претендентов на пост главы государства. Поскольку ни один из них не получил абсолютного большинства голосов, решение о новом президенте будет принято во втором туре, который состоится 1 июня.
Согласно экзитполам, подготовленным исследовательским центром Ipsos, в следующий раунд выходят мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию», и кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Тадеуш Навроцкий. Предварительная оценка голосования показывает, что Тшасковский заручился поддержкой 30,8% избирателей, а его оппонент — 29,1%.
Напомним, утром 18 мая начались президентские выборы в Польше. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан смогли выбрать одного из 13 кандидатов.