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Экзитпол: Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше

Так, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил результат в 30,8%. На втором месте кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, получивший 29,1% голосов.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один из кандидатов по итогам прошедших 18 мая выборов президента в Польше не набрал необходимого числа голосов для победы в первом туре. Таковы результаты экзитпола, проведенного Ipsos, передает агентство PAP.

Так, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил результат в 30,8%. На втором месте кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, получивший 29,1% голосов.

По данным экзитпола, Славомир Ментцен занял третье место на президентских выборах с результатом 15,4%. Следующие места, согласно опросу Ipsos, заняли: Гжегож Браун (6,2%), Адриан Зандберг (5,2%), Шимон Холовня (4,8%) и Магдалена Беят (4,1%).

Голосование на выборах президента в Польше завершилось в 21.00 по местному времени (22.00 по минскому времени). В первом туре выборов президента Польши участвовали 13 кандидатов.

Предполагаемая явка избирателей, как сообщает PAP, составила 66,8%.

Второй тур выборов запланирован на 1 июня. -0-