Экзитпол: Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни один из кандидатов по итогам прошедших 18 мая выборов президента в Польше не набрал необходимого числа голосов для победы в первом туре. Таковы результаты экзитпола, проведенного Ipsos, передает агентство PAP.