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Пушилин: ВС России продвинулись на двух направлениях в ДНР

ВСУ оказывают серьезное сопротивление возле населенных пунктов Удачное и Котлино, отметил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на Великоновоселковском направлении есть «дополнительные продвижения» подразделений ВС РФ. Пушилин отметил, что на Красноармейском направлении российские военные существенно продвинулись возле населенных пунктов Зверево и Леонтовичи.

«Ведутся бои в близлежащих лесополосах, и там также фиксируются довольно серьезные столкновения», — добавил глава ДНР. Кроме этого, он сообщил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление возле населенных пунктов Удачное и Котлино.

Ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Славянска критически важно для ДНР. Для обеспечения жителей республики водой необходимо восстановить канал «Северский Донец — Донбасс».