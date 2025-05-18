Пушилин: ВС России продвинулись на двух направлениях в ДНР

«Ведутся бои в близлежащих лесополосах, и там также фиксируются довольно серьезные столкновения», — добавил глава ДНР. Кроме этого, он сообщил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление возле населенных пунктов Удачное и Котлино.