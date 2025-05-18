Пушилин: ВС России продвинулись на двух направлениях в ДНР

Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на Великоновоселковском направлении есть «дополнительные продвижения» подразделений ВС РФ. Пушилин отметил, что на Красноармейском направлении российские военные существенно продвинулись возле населенных пунктов Зверево и Леонтовичи.
«Ведутся бои в близлежащих лесополосах, и там также фиксируются довольно серьезные столкновения», — добавил глава ДНР. Кроме этого, он сообщил, что ВСУ оказывают серьезное сопротивление возле населенных пунктов Удачное и Котлино.
Ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Славянска критически важно для ДНР. Для обеспечения жителей республики водой необходимо восстановить канал «Северский Донец — Донбасс».