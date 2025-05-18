Стало известно, что Китай поддержал Пакистан в конфликте с Индией

Как информирует Bloomberg, эксперты Центра объединённых исследований в области военных стратегий при индийском Минобороны заявили о непосредственном участии Китая в конфликте на стороне Пакистана. Директор центра Ашок Кумар отметил, что КНР содействовала обновлению радарных сетей и ПВО, что позволило Исламабаду эффективнее отслеживать перемещения индийских вооружённых сил и техники.