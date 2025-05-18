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Стало известно, что Китай поддержал Пакистан в конфликте с Индией

Пекин предоставил поддержку Исламабаду в модернизации систем противовоздушной обороны и спутникового мониторинга в период недавней эскалации пакистано-индийского противостояния.

Пекин предоставил поддержку Исламабаду в модернизации систем противовоздушной обороны и спутникового мониторинга в период недавней эскалации пакистано-индийского противостояния.

Как информирует Bloomberg, эксперты Центра объединённых исследований в области военных стратегий при индийском Минобороны заявили о непосредственном участии Китая в конфликте на стороне Пакистана. Директор центра Ашок Кумар отметил, что КНР содействовала обновлению радарных сетей и ПВО, что позволило Исламабаду эффективнее отслеживать перемещения индийских вооружённых сил и техники.

Кроме того, согласно докладу, Пекин оказал помощь в оптимизации спутникового наблюдения над индийской территорией в промежутке между терактом 22 апреля 2025 года, унёсшим жизни 26 туристов, и началом активных боевых действий. Кумар акцентировал, что предоставленные Китаем данные позволили Пакистану оперативно реагировать на воздушные манёвры Индии.

Официальные лица Индии не обнародовали детали вовлечённости КНР в конфликт. Ранее Пакистан упоминал применение оружия китайского производства, однако новые сведения указывают на расширенное сотрудничество, включая логистику и разведподдержку. Представители Китая, Пакистана и Индии воздержались от комментариев по поводу публикации.

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