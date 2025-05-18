Стало известно, кто лидирует на выборах президента Польши

Неожиданностью стало усиление позиций праворадикального кандидата Славомира Ментцена, выступающего против помощи Украине. Он набрал 15,4%, что выше прогнозируемых 12%. Однако, по текущим данным, во второй тур выйдут Тшасковский и Навроцкий, так как ни один из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер.