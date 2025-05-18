Экзитполы: в Португалии на парламентских выборах лидируют правоцентристы

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии на выборах лидируют правоцентристы, ультраправые и социалисты борются за второе место. Таковы данные экзитполов, сообщает BBC.
Сегодня голосовали не только в Румынии и Польше, но и в Португалии, где прошли досрочные парламентские выборы.
Согласно данным экзитполов TVI и CNN Portugal, правоцентристский Демократический альянс (AD) набрал от 29,1% до 35,1% голосов.
Социалистическая партия (PS), которая в настоящее время находится в оппозиции, набрала от 19,4 до 25,4%.
Ультраправая партия Chega, в последние годы набиравшая популярность, получает от 19,5 до 25,5% голосов. Это означает, что у Chega есть шанс оттеснить Социалистическую партию и впервые стать второй политической силой в стране, отмечает BBC.
Опросы в преддверии выборов, как указывает ТАСС, предсказывали победу правоцентристской коалиции «Демократический альянс» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру. -0-