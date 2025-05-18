Как аномально холодный май повлияет на посевы? Ответили в Минсельхозпроде

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как аномально холодный май повлияет на планы аграриев и будущий урожай, в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщает БЕЛТА.
«Определенные повреждения посевов есть. Часть мы готовы пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, в какой-то степени получить больше урожая, чем мы планировали», — сказал Юрий Горлов.
Министр заверил, что большой катастрофы нет: «Это обычная ситуация. Да, такое не каждый год бывает, с определенной периодичностью. Но большой опасности нет. Это обычная нормальная работа. Мы живем и работаем в условиях резко континентального климата».-0-