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Как аномально холодный май повлияет на посевы? Ответили в Минсельхозпроде

«Определенные повреждения посевов есть. Часть мы готовы пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, в какой-то степени получить больше урожая, чем мы планировали», — сказал Юрий Горлов.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как аномально холодный май повлияет на планы аграриев и будущий урожай, в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщает БЕЛТА.

«Определенные повреждения посевов есть. Часть мы готовы пересеять теми культурами, которые нам позволят, может быть, в какой-то степени получить больше урожая, чем мы планировали», — сказал Юрий Горлов.

Министр заверил, что большой катастрофы нет: «Это обычная ситуация. Да, такое не каждый год бывает, с определенной периодичностью. Но большой опасности нет. Это обычная нормальная работа. Мы живем и работаем в условиях резко континентального климата».-0-