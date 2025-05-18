Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что Путин передал Лукашенко по случаю 80-летия Победы? Подарки уже пополнили экспозицию Дворца Независимости

Белорусский лидер получил от российского коллеги в подарок целую экспозицию. Владимир Путин передал Александру Лукашенко копию Знамени Победы, уменьшенные копии монументов «Родина-мать зовет» и «Воин-освободитель», муляж пистолета-пулемета Шпагина.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что Президент России Владимир Путин подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю 80-летия Победы, показали в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер получил от российского коллеги в подарок целую экспозицию. Владимир Путин передал Александру Лукашенко копию Знамени Победы, уменьшенные копии монументов «Родина-мать зовет» и «Воин-освободитель», муляж пистолета-пулемета Шпагина. А еще — подарочный набор с российскими фильмами, приуроченными к 80-летию Великой Победы. -0-