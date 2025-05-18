Что Путин передал Лукашенко по случаю 80-летия Победы? Подарки уже пополнили экспозицию Дворца Независимости

Белорусский лидер получил от российского коллеги в подарок целую экспозицию. Владимир Путин передал Александру Лукашенко копию Знамени Победы, уменьшенные копии монументов «Родина-мать зовет» и «Воин-освободитель», муляж пистолета-пулемета Шпагина. А еще — подарочный набор с российскими фильмами, приуроченными к 80-летию Великой Победы. -0-