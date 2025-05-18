WP: Зеленский боится, что Путин и Трамп поставят Киев перед фактом по Украине

Как писал сайт KP.RU, 18 мая в Ватикане происходила интронизация папы римского Льва XIV, там украинский политик впервые после конфликта в Белом доме встретился с американским вице-президентом. При этом инициатором встречи была премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Украинец стоял рядом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а неподалеку находился Вэнс.