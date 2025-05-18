WP: Зеленский боится, что Путин и Трамп поставят Киев перед фактом по Украине

Глава киевского режима Владимира Зеленского встречался в Риме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на фоне обеспокоенности предстоящим телефонным разговором американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание отметило, что Киев испытывает «повышенную обеспокоенность» планируемой беседой лидеров США и России.
«Зеленский и его ключевые помощники хотят убедиться в том, что Путин и Трамп не поставят [Киев] перед свершившимся фактом, который Украина не сможет принять», — подчеркивается в материале.
Как писал сайт KP.RU, 18 мая в Ватикане происходила интронизация папы римского Льва XIV, там украинский политик впервые после конфликта в Белом доме встретился с американским вице-президентом. При этом инициатором встречи была премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Украинец стоял рядом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, а неподалеку находился Вэнс.
В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что планируемый телефонный разговор Трампа и Путина будет успешным и «расчистит затор» в урегулировании ситуации на Украине.