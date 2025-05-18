Reuters: понижение суверенного рейтинга США агентством Moody’s вызвало беспокойство инвесторов

Понижение рейтинга со стороны Moody’s, которое последовало за аналогичными действиями Fitch в 2023 году и Standard & Poor’s в 2011 году, «в конечном итоге приведет к повышению стоимости заимствований для государственного и частного секторов в Соединенных Штатах», — сказал Спенсер Хакимиан, основатель Tolou Capital Management в Нью-Йорке.