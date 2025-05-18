Reuters: понижение суверенного рейтинга США агентством Moody’s вызвало беспокойство инвесторов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понижение суверенного рейтинга США агентством Moody’s усилило опасения инвесторов по поводу надвигающейся долговой бомбы замедленного действия. Об этом говорится в материале Reuters.
Ранее рейтинговое агентство Moody’s понизило первоначальный суверенный кредитный рейтинг США на одну ступень, сославшись на обеспокоенность по поводу растущего долга страны в размере $36 трлн.
Этот шаг был предпринят в то время, когда республиканцы, контролирующие Палату представителей и Сенат, стремятся одобрить масштабный законопроект, связанный с налогами и сокращением расходов, что может добавить триллионы к долгу США.
Как отмечает Reuters, неопределенность относительно окончательной формы этого «большого, прекрасного» законопроекта президента США Дональда Трампа держит инвесторов на грани.
«Рынок облигаций пристально следит за тем, что происходит в Вашингтоне, особенно в этом году», — заявила Кэрол Шлейф, главный рыночный стратег BMO Private Wealth. По ее словам, понижение рейтинга агентством Moody’s может сделать инвесторов более осторожными.
Понижение рейтинга со стороны Moody’s, которое последовало за аналогичными действиями Fitch в 2023 году и Standard & Poor’s в 2011 году, «в конечном итоге приведет к повышению стоимости заимствований для государственного и частного секторов в Соединенных Штатах», — сказал Спенсер Хакимиан, основатель Tolou Capital Management в Нью-Йорке.
Белый дом охарактеризовал понижение рейтинга Moody’s как политическое. -0-