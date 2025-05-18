Израиль атакует северные и южные районы сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к ключевому этапу операции «Колесницы Гидеона», направленной на ликвидацию экстремистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил Дмитрий Гендельман, советник аппарата премьер-министра Израиля.
«Израиль вступил в решающую фазу операции “Колесницы Гидеона”. Каждый метр, занятый Армией обороны Израиля, — это еще один шаг к разгрому ХАМАС, освобождению заложников и возвращению стабильности», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гендельмана, сухопутные подразделения продвигаются вглубь палестинского анклава, осуществляя точечные атаки на инфраструктуру группировки и устанавливая контроль над стратегическими точками. За минувшую неделю, добавил он, авиация уничтожила сотни объектов, включая склады вооружений, подземные тоннели, ракетные установки и позиции боевиков. Теперь настал этап зачистки территории и возрождения безопасности. Советник подчеркнул, что Израиль не стремится к войне, но готов довести её до победного конца.
Гендельман также указал, что ХАМАС удерживал власть благодаря страху, разветвлённой сети подземных тоннелей и попустительству международного сообщества.
По данным источников, лидер палестинского движения Мухаммед Синвар и десять его приближённых погибли в результате удара по Европейскому госпиталю в Хан-Юнисе, осуществлённого в среду. Израильские власти подтвердили, что целью атаки являлся подземный командный центр, используемый боевиками. Представители ХАМАС пока не предоставили официальных заявлений относительно сообщений о гибели руководителя группировки.
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