Израиль атакует северные и южные районы сектора Газа

По словам Гендельмана, сухопутные подразделения продвигаются вглубь палестинского анклава, осуществляя точечные атаки на инфраструктуру группировки и устанавливая контроль над стратегическими точками. За минувшую неделю, добавил он, авиация уничтожила сотни объектов, включая склады вооружений, подземные тоннели, ракетные установки и позиции боевиков. Теперь настал этап зачистки территории и возрождения безопасности. Советник подчеркнул, что Израиль не стремится к войне, но готов довести её до победного конца.