Скандал на выборах президента в Румынии: Зафиксировано более 200 нарушений

Во время второго тура президентских выборов в Румынии в Министерство внутренних дел поступило более двухсот сообщений о предполагаемых нарушениях. Об этом заявила официальный представитель ведомства комиссар Моника Дажбог, выступление которой транслировалось в прямом эфире на странице МВД в Facebook*.