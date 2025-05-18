ЦБ Сирии заявил, что продолжают печать национальную валюту в России

Как писал сайт KP.RU, 16 мая агентство Reuters со ссылкой на собственные источники написало, что Сирия собирается отказаться от печати своих банкнот на территории России. По данным издания, новые власти переходного периода Сирии якобы недовольные текущим дизайном банкнот. Поэтому с купюр планируется убрать экс-президента Сирии Башара Асада. Сразу после этого печать будет возобновлена, однако не в России, а в Германии или ОАЭ.