ЦБ Сирии заявил, что продолжают печать национальную валюту в России

Национальная валюта Сирии продолжает печататься российской компанией, с которой ранее было заключено соглашение, решения об изменении банкнот сирийского фунта пока не принято. Об этом сообщил Центральный банк Сирии. Заявление регулятора приводит газета Al Watan.
«В рамках планов банка по обеспечению потребностей рынка в национальной валюте печать банкнот осуществляется российской компанией, с которой ранее был заключен контракт, в соответствии с утвержденными стандартами и официальными соглашениями», — отметил ЦБ Сирии.
По данным регулятора, ЦБ Сирии подтверждает публикации относительно изменения национальной валюты или введения новой эмиссии. Однако этот вопрос все еще изучается Центральным банком и подлежит тщательной оценке, включая экономические и технические аспекты.
Как писал сайт KP.RU, 16 мая агентство Reuters со ссылкой на собственные источники написало, что Сирия собирается отказаться от печати своих банкнот на территории России. По данным издания, новые власти переходного периода Сирии якобы недовольные текущим дизайном банкнот. Поэтому с купюр планируется убрать экс-президента Сирии Башара Асада. Сразу после этого печать будет возобновлена, однако не в России, а в Германии или ОАЭ.