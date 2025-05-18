Мэр Бухареста лидирует в Румынии после обработки 90 процентов бюллетеней

По итогам подсчета 90% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии с результатом 53,68%.
Его соперник, глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион, набирает 46,32% голосов. Эти данные опубликованы центральной избирательной комиссией страны.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Первый тур состоялся 4 мая, и тогда лидерами по количеству голосов стали Джеордже Симион с 41% и Никушор Дан с 21%.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично ответила на обвинения МИД Румынии о якобы обнаруженных признаках вмешательства РФ в выборы президента страны.