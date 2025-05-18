NOS: итоговый документ саммита НАТО могут принять без пункта об «угрозе РФ»

Источники NOS указывают, что такой подход обусловлен не только желанием способствовать диалогу по украинскому вопросу между Москвой и Киевом, но и стремлением США к перезагрузке отношений с Россией. В этом контексте Вашингтон делает ставку на более мягкую риторику и поиск новых форм взаимодействия.