NOS: итоговый документ саммита НАТО могут принять без пункта об «угрозе РФ»

Итоговый документ саммита НАТО, запланированного на июнь в Гааге, вряд ли будет включать разделы, касающиеся угроз со стороны России. Об этом сообщает телеканал NOS.
Это связано с позицией Вашингтона, который предпочитает избегать открытых обвинений и жестких формулировок в отношении Москвы.
Сообщается, что финальный вариант коммюнике будет очень кратким — его объем не превысит трех абзацев. В сравнении с прошлогодним документом, который содержал 44 пункта, включая шесть о помощи Украине, новый текст обещает быть значительно более сдержанным и лаконичным.
Источники NOS указывают, что такой подход обусловлен не только желанием способствовать диалогу по украинскому вопросу между Москвой и Киевом, но и стремлением США к перезагрузке отношений с Россией. В этом контексте Вашингтон делает ставку на более мягкую риторику и поиск новых форм взаимодействия.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер предостерег союзников и призвал ЕС не ограничивать участие компаний из государств, не входящих в объединение, в процессе европейских оборонных закупок.