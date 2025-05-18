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NOS: итоговый документ саммита НАТО могут принять без пункта об «угрозе РФ»

Финальный вариант коммюнике будет очень кратким.

Источник: Аргументы и факты

Итоговый документ саммита НАТО, запланированного на июнь в Гааге, вряд ли будет включать разделы, касающиеся угроз со стороны России. Об этом сообщает телеканал NOS.

Это связано с позицией Вашингтона, который предпочитает избегать открытых обвинений и жестких формулировок в отношении Москвы.

Сообщается, что финальный вариант коммюнике будет очень кратким — его объем не превысит трех абзацев. В сравнении с прошлогодним документом, который содержал 44 пункта, включая шесть о помощи Украине, новый текст обещает быть значительно более сдержанным и лаконичным.

Источники NOS указывают, что такой подход обусловлен не только желанием способствовать диалогу по украинскому вопросу между Москвой и Киевом, но и стремлением США к перезагрузке отношений с Россией. В этом контексте Вашингтон делает ставку на более мягкую риторику и поиск новых форм взаимодействия.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер предостерег союзников и призвал ЕС не ограничивать участие компаний из государств, не входящих в объединение, в процессе европейских оборонных закупок.