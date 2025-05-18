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Израиль разрешит ввоз в сектор Газа «базового объема» продовольствия

«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении.

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль разрешит ввоз на территорию сектора Газа «базового объема» продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«По рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения кризиса с голодом в секторе Газа», — говорится в заявлении. -0-