Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что присоединение Украины к Европейскому союзу недопустимо, поскольку страна считается самой коррумпированной в Европе и может стать источником преступности для других членов сообщества.
В ходе встречи руководства партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, получившей название «Бойцовский клуб», он подчеркнул, что Украина находится в состоянии боевых действий и обладает серьезными внутренними проблемами.
По словам Сийярто, если Украина будет принята в ЕС, это приведет к тому, что на венгерский рынок труда хлынут сотни тысяч украинских работников. Он также предупредил, что такой шаг может способствовать развитию украинской мафии и усилению криминальных структур внутри Евросоюза. Министр отметил, что поспешное расширение союза за счет Украины может иметь негативные последствия для безопасности региона.
Глава венгерского МИД добавил, что ускоренное вступление Украины в ЕС, которое поддерживают некоторые лидеры Брюсселя, может привести к открытому военному конфликту с Россией.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Он также заявил, что стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах.