Сийярто: Украина не готова к вступлению в ЕС «ни в одном аспекте»

По словам Сийярто, если Украина будет принята в ЕС, это приведет к тому, что на венгерский рынок труда хлынут сотни тысяч украинских работников. Он также предупредил, что такой шаг может способствовать развитию украинской мафии и усилению криминальных структур внутри Евросоюза. Министр отметил, что поспешное расширение союза за счет Украины может иметь негативные последствия для безопасности региона.