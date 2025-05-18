У Байдена обнаружили рак с метастазами — семья готовится к самому тяжёлому

По данным издания, Байден на прошлой неделе прошёл медицинское обследование после жалоб на трудности при мочеиспускании. Уже 16 мая врачи подтвердили наличие метастазов в костной ткани и диагностировали онкологическое заболевание.
Несмотря на серьёзность диагноза, отмечается, что опухоль имеет гормональную чувствительность, что открывает возможность для эффективной терапии. Сейчас экс-президент и его родственники изучают возможные способы лечения и обсуждают дальнейшие шаги с врачами.
Ранее сообщалось, что заметные изменения произошли с 58-летним певцом Филиппом Киркоровым. Изрядно похудевший артист выглядит сейчас крайне утомлённым, на что обратили внимание поклонники знаменитости. Они опасаются, что у Киркорова начали развиваться серьёзные заболевания.