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У Байдена обнаружили рак с метастазами — семья готовится к самому тяжёлому

Бывший президент США Джо Байден столкнулся с серьёзным диагнозом: у него выявлена агрессивная форма рака простаты. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источник в его окружении.

Источник: Life.ru

По данным издания, Байден на прошлой неделе прошёл медицинское обследование после жалоб на трудности при мочеиспускании. Уже 16 мая врачи подтвердили наличие метастазов в костной ткани и диагностировали онкологическое заболевание.

Несмотря на серьёзность диагноза, отмечается, что опухоль имеет гормональную чувствительность, что открывает возможность для эффективной терапии. Сейчас экс-президент и его родственники изучают возможные способы лечения и обсуждают дальнейшие шаги с врачами.

Ранее сообщалось, что заметные изменения произошли с 58-летним певцом Филиппом Киркоровым. Изрядно похудевший артист выглядит сейчас крайне утомлённым, на что обратили внимание поклонники знаменитости. Они опасаются, что у Киркорова начали развиваться серьёзные заболевания.