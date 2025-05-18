У Байдена обнаружили рак с метастазами — семья готовится к самому тяжёлому

Несмотря на серьёзность диагноза, отмечается, что опухоль имеет гормональную чувствительность, что открывает возможность для эффективной терапии. Сейчас экс-президент и его родственники изучают возможные способы лечения и обсуждают дальнейшие шаги с врачами.