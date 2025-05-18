CNN: у Байдена диагностирована «агрессивная форма» рака

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У бывшего президента США Джо Байдена диагностирована «агрессивная форма “рака предстательной железы, и рак распространился на его кости. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его офиса.
Отмечается, что на прошлой неделе Джо Байден был осмотрен в связи с новым обнаружением узла простаты, 16 мая у него диагностировали рак простаты с метастазами в кости.
Хотя это агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.
Байден и его семья «рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», говорится в заявлении. -0-