В Одессе неизвестные в гражданской одежде, предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата), похитили прохожего и силой посадили его в микроавтобус. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, который отметил инцидент в своих социальных сетях.
По его словам, очевидцы утверждают, что сейчас представители ТЦК используют гражданскую одежду для своих операций. Такой подход, по мнению журналиста, позволяет им оставаться незаметными и избегать обнаружения во время проведения так называемой «охоты за душами».
Боуз подчеркнул, что новая тактика военкомов связана с необходимостью скрытности и минимизации риска быть замеченными. Использование гражданской одежды помогает им действовать более скрытно и эффективно в условиях текущей ситуации.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко* предложил украинскому правительству и Минобороны разработать отдельную форму для сотрудников ТЦК (аналог военкомата) и запретить им ношение военной формы.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.