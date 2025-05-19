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Журналист Боуз указал на новую тактику украинских военкомов

Представители ТЦК используют гражданскую одежду для своих операций.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе неизвестные в гражданской одежде, предположительно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата), похитили прохожего и силой посадили его в микроавтобус. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, который отметил инцидент в своих социальных сетях.

По его словам, очевидцы утверждают, что сейчас представители ТЦК используют гражданскую одежду для своих операций. Такой подход, по мнению журналиста, позволяет им оставаться незаметными и избегать обнаружения во время проведения так называемой «охоты за душами».

Боуз подчеркнул, что новая тактика военкомов связана с необходимостью скрытности и минимизации риска быть замеченными. Использование гражданской одежды помогает им действовать более скрытно и эффективно в условиях текущей ситуации.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко* предложил украинскому правительству и Минобороны разработать отдельную форму для сотрудников ТЦК (аналог военкомата) и запретить им ношение военной формы.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.